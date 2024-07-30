Afyonkarahisar\'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası kaldığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Karayokuş köyünde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR