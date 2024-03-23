Afyonkarahisar\'da Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü İki Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 245 vatandaş 'Narvas' uygulaması ile tanıştı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir demir fabrikasında 245 vatandaş 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında eğitim faaliyetine katıldı. Vatandaşlar, 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (Narvas) ve 'Uyuma' uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Güçlü bir toplum için uyuşturucu ile mücadele de etkin bir rolde bulunmanın önemi vurgulandı.