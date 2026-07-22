Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada alev alan araçlardan birindeki sürücü yanarak hayatını kaybetti, olayda 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamil Çırak (54) yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.Ç. (75) idaresindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından Çırak'ın kullandığı otomobil bir anda alev aldı. Olayda direksiyon koltuğundaki Çırak yanarak feci şekilde can verdi. Kazada S.Ç. (54) ile diğer otomobilin sürücüsü F.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden Çırak'ın cansız bedeni ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği soğutma çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR