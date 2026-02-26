Afyonkarahisar'da Kaza: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Derecinek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B., idaresindeki 35 BHY 589 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR