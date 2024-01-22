Afyonkarahisar\'da çarpışan otomobillerden biri direğe çarparak durdu, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çarpıştan sonra savrulan otomobillerken birisi direğe çarparak durabilirken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Çalışlar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A, idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki C.Ş.'nin kullandığı 03 LD 811 plakalı otomobile çarptı. Araç ardından savrularak yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan ve isimleri henüz tespit edilmeyen 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR