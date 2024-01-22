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Afyonkarahisar'da çarpışan otomobillerden biri direğe çarparak durdu, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çarpışan otomobillerden biri direğe çarparak durdu, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direğe çarparak dururken, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da çarpışan otomobillerden biri direğe çarparak durdu, 5 kişi yaralandı
22.01.2024 - 15:47,
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Afyonkarahisar'da çarpıştan sonra savrulan otomobillerken birisi direğe çarparak durabilirken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi Çalışlar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A, idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki C.Ş.'nin kullandığı 03 LD 811 plakalı otomobile çarptı. Araç ardından savrularak yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan ve isimleri henüz tespit edilmeyen 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da çarpışan otomobillerden biri direğe çarparak durdu, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çarpışan otomobillerden biri direğe çarparak durdu, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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