Afyonkarahisar\'da Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında baba ve kız ölürken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. (40), idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karşı yönden gelen E.C., yönetimindeki 35 F 1137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.G., olay yerinde hayatını kaybederken, kızı G.G. (13), M.G. (11), H.G., (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılar sıkıştıkları araçlarda itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İ.G.'nin 13 yaşındaki kızı G.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR