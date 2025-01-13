Afyonkarahisar'da Kaza: Otomobil Tıra Çarpıp Hurdaya Döndü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: Otomobil Tıra Çarpıp Hurdaya Döndü

Afyonkarahisar\'da Kaza: Otomobil Tıra Çarpıp Hurdaya Döndü

Afyonkarahisar'da emniyet şeridinde duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

13.01.2025 13:35
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Afyonkarahisar'da emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 18 ABC 833 plakalı tır sürücüsü tarafından emniyet şeridine park edildi. Bu sırada 20 ALH 820 plakalı otomobili ile aracı geç fark eden R.K., tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralanan sürçü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kaza: Otomobil Tıra Çarpıp Hurdaya Döndü - Son Dakika

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