Afyonkarahisar'da Kaza: Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Donbay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D., idaresindeki 07 AHH 562 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip takla attı. Kaza sonrası sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR