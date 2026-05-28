Afyonkarahisar\'da Kaza: Sürücü Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ç., yönetimindeki 66 AAS 746 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR