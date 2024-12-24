Afyonkarahisar'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Kaza: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

24.12.2024 21:00
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşlı çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. idaresindeki 03 KS 437 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.E.M. yönetimindeki 03 AFS 115 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsüyle birlikte T.M. ve Kezban Tektek (74) ile kocası Yılmaz Tektek (72) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, karı koca yaşlı çift yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından karayolunda trafik bir süreliğine jandarma tarafından ulaşıma kapatıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve araçların çekilmesi ile yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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