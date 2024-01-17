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Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
17.01.2024 - 09:34,
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Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, kent merkezi Eski Çevik Kuvvet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö., idaresindeki kırmızı ışıkta bekleyen 15 PB 330 plakalı tıra arkadan gelen İ.Ç.'nin kullandığı 03 US 646 plakalı otomobil çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan F.Ç'nin öldüğünü belirlerken sürücü İ.Ç.'yi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. İ.Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Acil Servis, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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