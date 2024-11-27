Afyonkarahisar\'da Kış Güzellikleri

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Afyonkarahisar valiliği karlar altındaki kentin görüntüsünün sosyal medyadan paylaşarak kullanıcıları kente davet etti.

Yapılan açıklamada; "Şehrimizin karlar altındaki görüntüsü bembeyaz bir örtünün altında keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve güzellikleri hatırlatıyor. Afyonkarahisar'ın saklı güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir zaman!" denildi. - AFYONKARAHİSAR