Afyonkarahisar valiliği karlar altındaki kentin görüntüsünün sosyal medyadan paylaşarak kullanıcıları kente davet etti.
Yapılan açıklamada; "Şehrimizin karlar altındaki görüntüsü bembeyaz bir örtünün altında keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve güzellikleri hatırlatıyor. Afyonkarahisar'ın saklı güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir zaman!" denildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Kış Güzellikleri - Son Dakika
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