Afyonkarahisar\'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ekizce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A.K., idaresindeki 19 HB 619 plakalı otomobil sürücüsün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 yaşındaki A.N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR