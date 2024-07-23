Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

23.07.2024 10:10
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ekizce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A.K., idaresindeki 19 HB 619 plakalı otomobil sürücüsün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 yaşındaki A.N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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