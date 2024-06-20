Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

20.06.2024 11:31
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Beyören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.B., yönetimindeki 34 DDM 548 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte A.B., A.E.B. ve F.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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