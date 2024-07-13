Afyonkarahisar\'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 06 FT 7041 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte S.E., M.E. ve B.A.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR