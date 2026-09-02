Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü A.C.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tır sürücüsü kazayı şans eseri yaralı atlattı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ş. (24) idaresindeki tır, Bademli köyü mevkiinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü A.C.Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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