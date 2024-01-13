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Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kaza İle Sonuçlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kaza İle Sonuçlandı

Afyonkarahisar'ın Kanlıca mahallesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kaza İle Sonuçlandı
13.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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Afyonkarahisar'da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kaldırıma çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., yönetimindeki 45 ZA 1800 plakalı otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte M.F.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kaza İle Sonuçlandı - Son Dakika
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