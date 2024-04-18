Afyonkarahisar\'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.S., idaresindeki 11 DG 767 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan H.E., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR