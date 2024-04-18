Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, lastiği patlayan bir otomobil şarampole uçarak kontrolden çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

18.04.2024 12:27
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Afyonkarahisar'da lastiği patladığı için kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.S., idaresindeki 11 DG 767 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan H.E., yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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