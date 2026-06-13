Afyonkarahisar\'da LGS Sınavı Başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Sınav, kent genelinde 35 sınav merkezinde yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla saat 09.30'da sorunsuz bir şekilde başladı. Sınava girecek öğrencilerin büyük kısmı aileleri ile birlikte geldikleri gözlendi. Sınav dolayısıyla polis ekipleri tarafından özellikle trafik konusunda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sınavın yapılacağı okulların çevrelerinde sürekli devriye gezen polis ekipleri sürücüleri özellikle klakson çalmamaları konusunda uyardı. Sınava giren öğrencilerin velileri ise okul çevresinde boş buldukları yerlere oturarak çocukları için bol bol dua etti. - AFYONKARAHİSAR