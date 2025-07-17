Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Çay ilçesi Ali Kaleli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 03 PS 933 plakalı belediyeye ait midibüs, H.D.'nin kullandığı 68 ADM 761 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Midibüs ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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