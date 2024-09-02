Afyonkarahisar'da minibüs dereye uçtu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da minibüs dereye uçtu, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da minibüs dereye uçtu, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bir minibüs kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada minibüs sürücüsü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 13:44
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak dereye uçan minibüste 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. G.G., idaresindeki 03 AGJ 240 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç ardından yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte E.S.G., M.G. ve A.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

İhsaniye, 3-sayfa, Döğer, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da minibüs dereye uçtu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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