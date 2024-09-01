Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi. Yolun boş olması facianın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.09.2024 09:32
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Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 03 PS 625 minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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