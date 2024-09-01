Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 03 PS 625 minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR