Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir minibüs refüje çarptı, 6 kişi yaralandı. Jandarma inceleme başlattı.

11.11.2024 11:33
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje çarpan minibüste 6 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Tezköy-Çatallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. (38) yönetimindeki 20 ABS 107 plakalı kamyonet, Tezköy-Çatallı kavşağı yakınlarında F.Ç'nin (29) idaresindeki 26 FJ 917 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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