Afyonkarahisar'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C.B., yönetimindeki 26 AFN 480 henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.A., idaresindeki 20 AER 379 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan her iki motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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