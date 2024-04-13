Afyonkarahisar\'da motosiklet kazası: Bir yaralı, bir kaçan sürücü

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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında sürücülerden biri yaralanırken bir diğeri ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, kent merkezi Filli Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D., yönetimindeki 03 AFA 512 plakalı motosiklet kavşakta sürücüsü olay yerinden kaçtığı için ismi belirlenemeyen 03 ABC 120 plakalı bir başka motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan sürücü R.D., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralanan sürücü R.D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, kaçan motosiklet sürücüsünün ise arandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR