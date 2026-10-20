Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta 663 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta 663 uyuşturucu hap bulundu

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Afyonkarahisar\'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta 663 uyuşturucu hap bulundu
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Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada 663 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 663 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 663 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili K.B. ve A.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikGüvenlikGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta 663 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika
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