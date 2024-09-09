Afyon'da Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Afyon'da Okul Güvenliği Denetimi

Afyon\'da Okul Güvenliği Denetimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, okul önlerinde bulunan park, bahçe ve metruk binalar, kahvehaneler, internet salonları, sağlık için zararlı madde satışı yapan işyerleri, servis araçları ve sürücüleri kontrol edildi.

09.09.2024 15:17
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla 47 ilkokul, 45 ortaokul ve 29 lise çevresinde denetim yapıldı.

Ekipler okul önlerinde ve çevrelerinde okul ile ilişiği bulunmayan kişiler, okul etraflarında bulunan park, bahçe ve metruk binalar, okula yakın bulunan kahvehaneler, internet salonları, sağlık için zararlı madde satışı yapan işyerleri, okula öğrenci taşıyan servis araçları ve sürücüleri denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada "Çocuklarımızın suça sürüklenmesi ve suçun mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini engelleyebilecek zararlı alışkanlıklarda ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla denetlemelerimiz eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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