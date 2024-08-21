Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Müdahale

Afyonkarahisar\'da Orman Yangınına Müdahale

Afyonkarahisar Valiliği, Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 37 araç ve 95 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

21.08.2024 10:24  Güncelleme: 10:25
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Afyonkarahisar Valiliği, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak "Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi." açıklaması yaptı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sinanpaşa İlçesi Kırka beldesinde dün saat 12.35'de ormanlık alanda başlayan yangına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk dakikalarından itibaren müdahale sürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen ihbar sonrası olay yerine Kırka, Akharım, Taşoluk, Ahmetpaşa, Fethibey, Gazlıgöl, Sülün, Düzağaç, Büyükkalecik ve Serban beldeleri ile Afyonkarahisar, Şuhut, Çay, Hocalar, Kızılören, Sandıklı ve Sinanpaşa belediyelerinden çok sayıda itfaiye aracı, iş makinası ve personel sevk edilmiş, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden destek ekipler görevlendirilmiştir. İl Özel idaresi iş makinalarının da destek verdiği ve ilk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli araç ve ekipmanlarıyla teyakkuz halinde olduğu yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale etti. Yüksek hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği şu günlerde vatandaşlarımızın ormanlık alanlar başta olmak üzere piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verecek her türlü olumsuz davranıştan kaçınılması hususunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur." denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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