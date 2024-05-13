Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.Ç. yönetimindeki bir otomobil, önünde seyreden A.Ü. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada M.A. ve E.İ.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

13.05.2024 14:52
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Karacaahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç., yönetimindeki 03 AH 079 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü önünde seyreden A.Ü., idaresindeki 03 AJ 392 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan M.A. ve E.İ.K., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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