Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Girdi: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sülümenli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.D., yönetimindeki 27 AEY 815 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından bulunan şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte N.D., Y.T.D. ve R.B.D.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR