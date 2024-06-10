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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki 03 AEC 025 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 15 yaşındaki R.B.'nin kullandığı 03 AFS 836 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten yere düşen R.B., ağır yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. R.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR