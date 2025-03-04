Afyonkarahisar'da Polis Denetimleri

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Afyonkarahisar'da polis tarafından kentin muhtelif noktalarında yapılan denetimde çok sayıda bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan şahıslarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetimlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bin 997 şahıs sorgusu yapılmış, sorgular neticesinde 1 aranan şahıs yakalanmıştır. 3 şahsa yoklama kaçağı olması sebebiyle gerekli tutanak tanzim edilmiştir. 2 iş yerine tütün ve tütün mamulleri kullandırmadan cezai işlem uygulanmış, 3 adet nargile muhafaza altına alınmıştır. 1 iş yerine çalışan kimlik bildirimi yapmamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulama ve kontrollerde 1 adet tabanca, 3 adet kesici ve delici alet, 6 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 167 araç sorgusu yapılmış, 6 araca idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR