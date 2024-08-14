Afyonkarahisar\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da aldığı ihbarı değerlendiren jandarma bir eve yaptığı baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve MP 5 diye bilinen makineli tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emirdağ İlçesi Özkan köyünde ikamet eden Y.Ç. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğuna dair aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 3 av tüfeği, MP 5 diye adlandırılan makineli tabanca, 1 tabanca, 7 şarjör, 3 havalı tüfek, 63 av tüfeği kartuşu ve 106 adet kurusıkı silah mermisi ele geçirdi. Olayın ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR