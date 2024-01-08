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Afyonkarahisar'da polis, ruhsatsız tüfek taşıyan bir şahsı yakaladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da polis, ruhsatsız tüfek taşıyan bir şahsı yakaladı

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesi yakınlarında, polis ekipleri sırtında ruhsatsız bir av tüfeği taşıyan bir şahsı durdurarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde bulunan tüfeğin ruhsatsız olduğu belirlendi ve inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da polis, ruhsatsız tüfek taşıyan bir şahsı yakaladı
08.01.2024 - 13:02,
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Afyonkarahisar'da polis sırtında ruhsatsız tüfekle gezen bir şahsı yakaladı.

Olay, kent merkezine bağlı Erkmen beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın sırtına astığı av tüfeği ile gezdiğini gören motosikletli polis timleri şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. İsminin A.E., olduğu belirlenen şahsın üzerinde bulunan tüfeğin ise ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ardından şahsın gözaltına alındığı ve inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da polis, ruhsatsız tüfek taşıyan bir şahsı yakaladı - Son Dakika


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