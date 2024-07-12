Afyonkarahisar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Afyonkarahisar\'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

12.07.2024 13:24
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzeri Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen ve seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Olayı fark eden sürücü aracı yol kenarına Park ederek itfaiyeyi aradı. Bu sırada talihsiz sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile koştu. Vatandaşların kısa süreli müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olayda öğlen ya da yaralanan olmazken yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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