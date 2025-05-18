Afyonkarahisar\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ile geçirirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa'da ikamet eden E.G. isimli şahsın, diğer illerden temin ettiği ruhsatsız tabancaları Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şüpheli şahsın seyahat halinde olduğu yolcu otobüsünü Afyonkarahisar-Çobanlar yolu üzerinde durdurdu. Şahsın valizinde arama yapan ekipler 8 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR