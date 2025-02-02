Afyonkarahisar'da Şoför Kavgasında Yaralılar - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Şoför Kavgasında Yaralılar

Afyonkarahisar\'da Şoför Kavgasında Yaralılar

Dolmuş şoförleri arasında yolcu alma yüzünden çıkan kavgada yaralananlar yardım bekledi.

02.02.2025 20:13
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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şoförlerin yerde kanlar içinde yardım beklerkenki görüntüleri ortaya çıktı. Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan yapılan açıklamada ise olayda kullanılan bıçak ve tüfeğin araçlarda neden bulundurulduğuna değinilmedi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve Ö.Ö. arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine saldırdı. Olayda O.Ö. sopa ile darp sonucu yaralanırken, diğer dolmuş şoförü Y.A. ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerde yardım bekleyenlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı

Olay sonrası yaralanan ve yerde yatan şahısların yardım bekledikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde vatandaşların yerde yatan Y.A.'ya kemerle turnike yaparak kan kaybını önlemeye çalıştıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca vatandaşların duruma tepki gösterdikleri de gözlendi.

"Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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