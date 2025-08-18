Afyonkarahisar'da Stokçuluk Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Stokçuluk Denetimleri

18.08.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da stokçuluk denetimlerinde 512 bin 892 TL ceza kesildi, 344 aykırılık tespit edildi.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin stokçuluk denetimleri ve fiyat etiketi denetimleri sonucunda aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 512 bin 892 cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çalışma yapıldı. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesinde, başta zincir marketler olmak üzere temel gıda maddeleri üzerine denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde bulunan zincir marketleri 1 Ocak - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında denetleyen ekipler, tespit edilen aykırılıklarla ilgili yaptırım uyguladı.

Aykırılıklar tek tek tespit edildi

Haksız Fiyat Denetimi konusunda 833 firmada denetlenen 50 bin 56 üründen 344'ünde aykırılık tespit edildi. Haksız Fiyat Artışı (HFA) konusunda, 775 firmada 20 bin 173 ürün kontrol edildi. Kafe ve restoran denetimlerinde ise, 443 firmada 55 bin 820 ürün denetlendi. Tespit edilen 107 aykırılık için idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Toplam 512 bin 892 TL idari para cezası uygulandı

Ağustos ayı içerisinde Fiyat Etiket Denetimleri çerçevesinde, zincir marketlere 289 adet üründe aykırılık tespit edilerek firma merkezleri İstanbul'da olması sebebiyle raporları ilgili il müdürlüğüne gönderildi. Afyonkarahisar'da bulunan 19 firmaya 55 aykırılık için 174 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. Kafe-Restoran Denetimleri çerçevesinde de, il genelinde 24 firmaya 107 ürün için 338 bin 762 TL ceza yazıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Stokçuluk Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:36:28. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Stokçuluk Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.