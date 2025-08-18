Afyonkarahisar'da Stokçuluk Denetimleri

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin stokçuluk denetimleri ve fiyat etiketi denetimleri sonucunda aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 512 bin 892 cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çalışma yapıldı. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesinde, başta zincir marketler olmak üzere temel gıda maddeleri üzerine denetimler gerçekleştirildi. İl genelinde bulunan zincir marketleri 1 Ocak - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında denetleyen ekipler, tespit edilen aykırılıklarla ilgili yaptırım uyguladı.

Aykırılıklar tek tek tespit edildi

Haksız Fiyat Denetimi konusunda 833 firmada denetlenen 50 bin 56 üründen 344'ünde aykırılık tespit edildi. Haksız Fiyat Artışı (HFA) konusunda, 775 firmada 20 bin 173 ürün kontrol edildi. Kafe ve restoran denetimlerinde ise, 443 firmada 55 bin 820 ürün denetlendi. Tespit edilen 107 aykırılık için idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Toplam 512 bin 892 TL idari para cezası uygulandı

Ağustos ayı içerisinde Fiyat Etiket Denetimleri çerçevesinde, zincir marketlere 289 adet üründe aykırılık tespit edilerek firma merkezleri İstanbul'da olması sebebiyle raporları ilgili il müdürlüğüne gönderildi. Afyonkarahisar'da bulunan 19 firmaya 55 aykırılık için 174 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. Kafe-Restoran Denetimleri çerçevesinde de, il genelinde 24 firmaya 107 ürün için 338 bin 762 TL ceza yazıldı. - AFYONKARAHİSAR