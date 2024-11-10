Afyonkarahisar'da Suikast Silahlarıyla Yakalanma - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Suikast Silahlarıyla Yakalanma

Afyonkarahisar\'da Suikast Silahlarıyla Yakalanma

H.Ş., ruhsatsız silahlarla yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

10.11.2024 22:38
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Afyonkarahisar'da suikast silahları ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elinden bilgilere göre, Şuhut ilçesinde H.Ş. isimli şahsın İstanbul'dan ruhsatsız silah getireceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Şahsı takibe alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, suikast silahı olarak bilinen 2 adet 'Glock' marka silahla yakalanan H.Ş. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Suikast Silahlarıyla Yakalanma - Son Dakika

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