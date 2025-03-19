Afyonkarahisar\'da Şüpheli araçta keklik ve tüfek ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 6'sı vurulmuş 10 keklik ile 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şuhut ilçesi Efe köyü yolunda gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ardından araçta bulunan E.U, M.G., E.U. ve F.U. isimli şahısların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden jandarma ekipleri araçta aramam yaptı. Aramada 6'sı vurulmuş 10 keklik, 4 ruhsatsız av tüfeği, tuzak takımı ve 18 adet doluş kartuş ele geçirildi. Olayın ardından şahıslara ilgili kanun gereği 132 bin 220 TL para cezası kesilirken, canlı keklikler ise Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR