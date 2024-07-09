Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırıları planlayan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırıları planlayan 11 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine yönelik saldırıları planlayan 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'Dinar'ın Mülteciler Meselesi' adlı WhatsApp grubunda Suriyelilere ait iş yerlerinin keşfini yaparak saldırıları organize ettikleri belirlendi.

09.07.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 'Suriyeliler Meselesi' başlığı altında kurdukları WhatsApp grubu üzerinden yabancı uyrukluların iş yerlerini belirledikleri iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde çeşitli tarih ve zamanlarda Suriyeli şahıslara ait ev ve iş yerlerinin camlarının kırılması, araçlarına zarar verilmesi, darp edilmeleri ve bir üst geçide 'Türkiye Türklerindir, mülteciler ülkelerine, "Mülteciler gidene kadar durmayacağız, Türk'e durmak yaraşmaz" şeklinde pankartlar asılması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 'Dinar'ın Mülteciler Meselesi' adı altında Whatsapp grubu kurulduğu, gruba 73 kişinin üye olduğu, yazışmalarda grup üyelerince Suriyelilere ait iş yeri ve dükkanların keşfinin yapıldığı, fotoğraf ve videolarla adreslerin gösterildiği, olay yerine yakın yerdeki kameraların fotoğrafının paylaşıldığı belirlendi. Yönlendirme ve suça teşvik eden 11 kişi hakkında bu sabah 07.00'de eş zamanlı arama, yakalama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırıları planlayan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:06:50. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik saldırıları planlayan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement