Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Baskını

Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Baskını
12.06.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Salar'da 150 tarihi eser ve define arama ekipmanıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri bir adrese yaptıkları baskında tarihi eser niteliği taşıyan 150 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Ardından beldedeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 150 adet eski eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ile el dedektörü, yeraltı görüntüleme cihazı ve 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Olayın ardından İ.Ç. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:58:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.