Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Operasyonu: 18 Sikke Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser obje olduğunu belirlendiği bir kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, 18 adet tarihi sikkeye de el koydu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde O.A. isimli şahsın elinde tarihi sikke olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı merkeze bağlı Susuz beldesinde yakaladı. Alınan arama kararına istinaden, yapılan üst aramasında 18 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR