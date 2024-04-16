Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser obje olduğunu belirlendiği bir kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, 18 adet tarihi sikkeye de el koydu.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde O.A. isimli şahsın elinde tarihi sikke olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı merkeze bağlı Susuz beldesinde yakaladı. Alınan arama kararına istinaden, yapılan üst aramasında 18 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: 18 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişi ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ele geçirilenler arasında uyuşturucu ve silahlar da bulunuyor. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile cip çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ümraniye'de el freni çekilmeyen bir otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana çarptı ve ardından takla attı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
NATO'nun Karadeniz'deki en büyük tatbikatı olan 'Deniz Kalkanı', 13 ülkeden onlarca savaş gemisi ve binlerce askerin katılımıyla 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikat, Karadeniz'deki güncel risk ve güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor ve denizde arama-kurtarma faaliyetleri, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve deniz trafiğinin kontrolü gibi hedefleri içeriyor. Romanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Moldova, Hollanda, Polonya, Portekiz, Türkiye ve ABD'nin katıldığı tatbikat, 21 Nisan'da sona erecek.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Gazi Mahallesi Ayvacık yolunda bir tankerden akaryakıt çalan R.Ö. ve İ.Ö. suçüstü yakalandı. Zanlılar, gözaltına alınarak 'Güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalı Mahallesi'nde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda farklı özelliklerde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyonda 3 kilo 350 gram skunk maddesi, 90 gram esrar, 27 gram metamfetamin maddesi, 50 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aksaray'da bayram tatilinin bitmesinin ardından yaşanan trafik yoğunlukları ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı şehir genelinde 3 farklı trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından yapılan denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, güvenli yaya ve okul geçidi kullanımı ile güvenli servis taşımacılığı ve diğer okul güvenliği konularında kontroller yapıldı. Sürücüler trafik kuralları ve seyahat güvenliği konusunda uyarıldı ve denetim faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen İngiliz turist Denis Crawley, koyları gezmek için katıldığı tekne turunda denize atladıktan sonra kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Crawley, hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 1 kasten öldürme, 1 yağma ve 2 cinsel suç şüphelisi bulunuyor. Ayrıca kayıp olduğu bildirilen 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken, 1 kadının arama çalışmaları devam ediyor.
Aksaray'da iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması sonucu 2 genç bıçaklanarak yaralanırken, gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 3 şahıs tutuklandı.
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