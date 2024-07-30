Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: 34 Sikke ve 3 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: 34 Sikke ve 3 Obje Ele Geçirildi

Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Operasyonu: 34 Sikke ve 3 Obje Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu bilgisini alarak operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 34 adet sikke, ok ucu, yüzük ve mühür ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

30.07.2024 08:38
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 adet sikke ile 3 obje ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.K. isimli şahsın elinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesi girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 34 adet sikke, ok ucu, yüzük ve

mühür ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: 34 Sikke ve 3 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika

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