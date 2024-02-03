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Afyonkarahisar'da 175 adet tarihi sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 175 adet tarihi sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Afyonkarahisar\'da 175 adet tarihi sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 175 adet tarihi sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 175 adet sikke, 3 adet mühür, 1 adet obje, 1 adet kandil ve 1 adet heykel bulundu. Olayla ilgili olarak H.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

03.02.2024 09:45
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 175 adet tarihi sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi değeri olduğu değerlendirilen 175 adet sikke, 3 adet mühür, 1 adet obje, 1 adet kandil ve 1 adet heykel ele geçirildi. Olay sonrası H.Ö., isimli şahsın gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 175 adet tarihi sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi - Son Dakika
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