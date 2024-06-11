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Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddia edilen karı koca çift jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada yapılan araştırmalar neticesinde; Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde S.P. ve karısı D.P.'nin tefecilik yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin evlerine yaptıkları baskında 36 adet boş senet ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR