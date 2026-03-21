Afyonkarahisar'da Tekel Bayisinde Kavga

21.03.2026 13:57
Tekel bayisinde yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı, bir kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir tekel bayisinde yaşanan kavga, saniye saniye guvenlik kameralarına yansırken, olayda kavganın taraflarından birisinin varil, parke taşı ve masayı karşı tarafın üzerine atması ise akıllara durgunluk verdi.

Olay, kent merkezi Kanlıca Mahallesi'ndeki bir tekel bayinde geçtiğimiz Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimli şahsa ait tekel bayine gelen S.A, N.Z. M.Z ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, otomobille aralarında husumet bulunan A.K'nin iş yerine gitti. Burada yaşanan sözlü sataşma sonrası kavga çıktı. Taraflar, sopalar, parke taşı, varil ve sandalye ile birbirlerini darbetti. Kavga sonrası şüpheliler, otomobille kaçtı. İş yeri sahibi A.K'de hastaneye giderek darp raporu aldı.

Olayda bir kişi tutuklandı

Güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan olayda, şahıslardan birisinin kavga ettiği A.K.'nin üzerine varil ve masayla birlikte parke taşını fırlatması akıllara durgunluk verdi.

Olay sonrası polis ekipleri kavgaya karışan 4 şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden birisinin çıkarıldığı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
