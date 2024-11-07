Afyonkarahisar'da TIR Devrildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da TIR Devrildi

Afyonkarahisar\'da TIR Devrildi

Lastiği patlayan tır yol kenarına devrildi, sürücü yaralandı. Facianın eşiğinden dönüldü.

07.11.2024 14:37
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Afyonkarahisar'da lastiği patladıktan sonra yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçildi.

Olay, Emirdağ ilçesi Türkmenakören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., yönetimindeki 42 FD 552 plakalı tır lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanları ile araçtan dışarı çıkarken, ardından olay yerine gelen ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçerken, olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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