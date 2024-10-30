Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Ergenli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D., yönetimindeki 57 ABN 672 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.R.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR