Afyonkarahisar\'da Tırda Sahte Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada sahte bandollü 2 milyon adet boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Aramada koliler içerisinde sahte bandrollü olduğu belirlenen 2 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından Y.B., isimli bir şahsın gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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